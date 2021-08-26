«Роснефть» выплатит акционерам рекордные промежуточные дивиденды

«Роснефть» может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере чуть больше 18 рублей на акцию. И, таким образом, общая сумма, направленная на дивиденды, превысит 190 млрд рублей.
Прибыль «Роснефти» за первые 6 месяцев 2021-го составила 382 млрд рублей, став рекордной для компании. Более того, этот показатель в 2,5 раза превысил уровень всей чистой прибыли по итогам прошлого года.
«Хочется особо отметить, что для «Роснефти» уровень промежуточных дивидендов по результатам за первое полугодие является рекордным. В целом новость является позитивным событием для инвестиционного сообщества. Перспективы компании высоко оцениваются крупнейшими инвестбанками, по прогнозам которых стоимость акций «Роснефти» в среднесрочной перспективе может вырасти на 20-40%. При этом, большинство аналитиков в настоящее время рекомендует покупать ценные бумаги компании и включают ее акции в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования. Инвесторы и аналитики выделяют такие ключевые факторы, как снижение долговой нагрузки компании, генерация свободного денежного потока, растущие объемы добычи, самые низкие в мире удельные затраты на добычу нефти и, конечно же, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», — прокомментировал эксперт ТПП РФ Дмитрий Полохин.
В первом полугодии акции «Роснефти» стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. Они прибавили более 31%. В начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекорда с момента проведения IPO 15 лет назад.
Сейчас акции нефтегазовой корпорации достигли уровня почти в 587 рублей. На этом фоне ведущие мировые инвестдома повысили целевые оценки бумаг «Роснефти». Например, американский банк Morgan Stanley недавно повысил целевую цену на глобальную депозитарную расписку «Роснефти» на 14%. При этом эксперты сохранили рекомендацию «покупать».
А чуть раньше Bank of America Merrill Lynch в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 10% , также сохранив рекомендацию «покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования.
Bloomberg ожидает, что компания усилит свои возможности по генерации денежных потоков и показатель EBITDA по итогам 2021года может вырасти на 80%.