«Роснефть» выплатит акционерам рекордные промежуточные дивиденды

«Хочется особо отметить, что для «Роснефти» уровень промежуточных дивидендов по результатам за первое полугодие является рекордным. В целом новость является позитивным событием для инвестиционного сообщества. Перспективы компании высоко оцениваются крупнейшими инвестбанками, по прогнозам которых стоимость акций «Роснефти» в среднесрочной перспективе может вырасти на 20-40%. При этом, большинство аналитиков в настоящее время рекомендует покупать ценные бумаги компании и включают ее акции в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования. Инвесторы и аналитики выделяют такие ключевые факторы, как снижение долговой нагрузки компании, генерация свободного денежного потока, растущие объемы добычи, самые низкие в мире удельные затраты на добычу нефти и, конечно же, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», — прокомментировал эксперт ТПП РФ Дмитрий Полохин.