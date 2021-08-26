На Украине сорвали планы по сборке американских вертолётов

Предприятие "Укроборонпром" сорвало планы по сборке американских вертолетов UH-1 "Ирокез". Об этом сообщило издание Defense Express.
В феврале этого года руководитель концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев пообещал наладить "лицензионную сборку" этих машин, используя мощности Одесского авиационного завода и выпустить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины. Но к настоящему времени к работам по сборке даже не приступали.
При этом представители "Укроборонпрома" объяснили, что в настоящий момент машинокомплекты для сборки вертолетов еще не завезли в страну по причине долгих разрешительных процедур. По этой причине сроки начала производства пришлось сдвинуть.
Помимо этого, как сообщает Defense Express, в дальнейшем выяснилось, что компания Bell Textron из США не выдавала "Укроборонпрому" разрешение на выпуск. этих вертолетов. Речь шла о партнерстве с небольшой компанией из Флориды, которая занимается ремонтом вертолетов Bell.
UH-1 "Ирокез" представляет собой американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из наиболее известных и массовых машин за историю вертолетостроения. Серийно выпускается с 1960 года, стал широко известным благодаря войне во Вьетнаме.