"Нам нужен транзит": В Киеве выступили с просьбой по российскому газу

Украина нуждается в транзите российского газа через свою территорию еще хотя бы на протяжении десяти лет после окончания в 2024 году действующего контракта. Об этом заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он упомянул, что ранее глава «Газпрома» Сергей Миллер допустил продление транзита, но только при условии экономической целесообразности и исправного технического состояния украинской ГТС.

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», - заявил Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

Десятилетний срок официальному Киеву необходим для перехода на «зеленую» энергетику, пояснил Макогон.

«Нам нужен транзит на следующие десять лет, чтоб подготовить нашу систему к новым вызовам, для транспортировки водорода и так далее... Я считаю, что по меньшей мере объем транзита газа через Украину должен составлять 45-50 миллиардов кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть», - добавил он.

Министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2».

В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Меры могут включать в себя санкции, при этом Берлин должен инициировать их принятие не только на национальном, но и на общеевропейском уровне.

«Соединенные Штаты и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией», — говорится в заявлении.

Для решения вопроса с продлением транзита газа Берлин должен назначить специального посланника.

Кроме того, Германия берет на себя обязательство создать для Украины «зеленый фонд», чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. В этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа из России, сообщает РИА Новости.

По его словам, при транзите газа через Украину и Россия, и Европа будут от него зависеть, поэтому в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.

"Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока 2» — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, вторжения военного РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого", - заявил Витренко.

Глава «Нафтогаза» добавил, что Украина рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями в дополнение к потенциально продленному контракту с Россией.

Контракт между Украиной и Россией

Нынешний договор о транзите газа через Украину был заключен в конце 2019 года, за несколько дней до окончания срока действия предыдущего. То соглашение было подписано в 2009 году, когда правительство Украины возглавляла Юлия Тимошенко, а его условия стали поводом для ее уголовного преследования за превышение должностных полномочий. По действующим правилам, государственный «Нафтогаз Украины» выступает посредником в отношениях «Газпрома» со специально выделенным из состава «Нафтогаза» Оператором украинской ГТС.

Действующий договор предусматривает прокачку через Украину 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Продолжение транзита российского газа через территорию страны предполагается на основании американо-германской сделки по газопроводу «Северный поток-2», о которой было объявлено 21 июля. Продления контракта на поставки по условиям этого соглашения обязана добиваться Германия.

22 июля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова увеличить объем транзита газа через Украину после окончания контракта в 2024 году. Он отметил, что эти вопросы должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Юрий Витренко отметил, что предложения по сохранению транзита в обмен на невыгодную закупку российского газа неприемлемы.

Попытки западных стран подорвать проект "Северный поток - 2" еще будут, но все они обречены на провал, так как он уже реализован "практически до последней мили". Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

"Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, все попытки обставить какими-то условиями его завершение, они обречены на провал. Хотя попытки такие будут", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что компании, которые реализуют проект, "построили его практически уже до последней мили".

Как отметил глава МИД РФ, Еврокомиссия, несмотря на официальное мнение юристов этой организации, задним числом распространила на "Северный поток - 2" действие третьего энергетического пакета Евросоюза. "Еще раз повторю, за нами не просто решения двух стран, России и Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать", - заключил министр.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы.

Президент России Владимир Путин рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда будет завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

По его словам, осталось достроить 15 км морской части.

«15 километров осталось по морю. Можно считать, что это близится к завершению», — сказал глава государства.

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзе в ближайшую пятницу посетит Киев. Об этом сообщило в четверг Министерство экономики и энергетики Германии.

Вальдерзе встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко и председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, говорится в сообщении. Существенных подробностей не приводится.

Германия считает необходимым, чтобы договор о транзите газа через Украину был продлен на срок после 2024 года. Вальдерзе является уполномоченным правительства Германии с 2019 года, в августе 2021 года его полномочия продлили.

Компания Nord Stream 2 AG может обжаловать решение об отказе в исключении «Северного потока — 2» из газовой директивы ЕС в Федеральном суде Германии. Об этом сообщается на сайте Высшего земельного суда Дюссельдорфа.

В решении суда отмечается, что Nord Stream 2 AG подала заявку на освобождение от регулирования не полностью проложенной части газопровода «Северный поток — 2», проходящего на территории Германии. Это было бы возможно, если бы подключение газа было завершено до 23 мая 2019 года. Однако к тому моменту газопровод был построен не полностью и, следовательно, не может быть выведен из-под директивы ЕС.

Как пишет «Парламентская газета», в Nord Stream 2 AG убеждены, что отклонение заявки «демонстрирует дискриминирующее влияние» газовой директивы ЕС. Как заявили в компании, к 23 мая 2019 года, когда директива вступила в силу, газопровод был завершён с точки зрения финансового обеспечения, а сама компания инвестировала в проект несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о грядущих поправках в директиву.

Ранее Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы ЕС. Речь идёт о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В рамках «Северного потока — 2» обе функции выполняет компания «Газпром», владеющая контрольным пакетом Nord Stream 2 AG. Сообщалось, что в случае негативного решения пропускная мощность газопровода искусственно уменьшится в два раза.

Россия не собирается отказываться от транзита газа через территорию Украины до конца 2024 года, пока действует соответствующий контракт. После его истечения вопрос о сохранении транзита будет решаться отдельно. Об этом "Рамблеру" заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, после 2024 года Россия может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме около 10 млрд кубометров в год.

"Мы не собираемся отказываться от этого маршрута — у нас контрактные обязательства до конца 2024 года. И мы должны качать по 40 млрд кубов. Если мы не качаем — мы должны оплачивать эти объемы. Это условие называется "качай или плати". И Владимир Путин на днях как раз сказал, что мы не будем нарушать эти обязательства, мы их исполним до конца. А после 2024 года никаких контрактных обязательств перед Украиной у нас нет. И там уже будет отдельно обсуждаться вопрос о том, сохранится ли транзит или нет. В зависимости от того, какие условия они предложат для дальнейшего транзита. На Украине, возможно, останется транзит в районе 10 миллиардов кубов. Плюс-минус пара миллиардов. Но если Украина сама откажется от транзита российского газа до истечения контракта — тогда да, мы теоретически имеем возможность прокачать и без Киева. Но добровольно отказываться, нарушая контрактные обязательства, мы не будем", — заявил Юшков.

Он также назвал маршруты, по которым российский газ может поставляться в Европу в обход Украины.

"Обход Украины - это "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", газопровод "Ямал — Европа", а также "Голубой поток" до Турции. Они призваны дать России возможность выбора маршрута доставки газа, потому что Украина, пока не запустили "Северный поток-2", остается безальтернативным транзитером российского газа", — рассказал эксперт.

Юшков отметил, что через "Северный поток-2" можно будет прокачивать около 55 миллиардов кубометров газа в год. Этот и другие газопроводы смогут справиться с необходимыми для Европы объемами поставок газа, не задействуя украинскую инфраструктуру.

Специалист добавил, что в отношении России не будут вводить санкции в том случае, если Москва и Киев не договорятся о транзите газа после 2024 года.

"Таких санкций не предусмотрено, вводить их не за что. В конце 2024 года наши контрактные обязательства заканчиваются. И поэтому мы ничего не нарушаем. Даже в договоренностях Германии с Соединенными Штатами нет такого пункта. Там написано, что Германия обязана ввести санкции против России — де-факто остановить "Северный поток-2" — по двум причинам: если будет прямая агрессия России против Украины, либо если Россия будет использовать энергию в качестве политического оружия. Ничего из этого Россия не делает. А за отсутствие контракта после 2024 года никакие санкции нигде не предусмотрены", — сказал эксперт.