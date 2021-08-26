ФАС оштрафовала Booking.com на 1, 3 млрд рублей

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис бронирования жилья Booking.com на 1,3 млрд рублей. Сайт признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, сообщила пресс-служба регулятора. Ведомство пришло к выводу, что агрегатор не давал отелям устанавливать цену на услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О претензиях к Booking российский антимонопольный орган сообщал в декабре 2020 года. Дело против сервиса возбудили после рассмотрения обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». ФАС в итоге потребовала от сайта бронирования жилья прекратить нарушения.

26 августа 2021 года регулятор заявил, что Booking до сих пор не исполнил предписание ведомства. В связи с чем нидерландская компания Booking.com B.V. должна выплатить оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей.

Антимонопольщики установили, что Booking навязывал российским отелям, гостиницам и хостелам невыгодные условия сотрудничества. От них требовали соблюдать равенство цен везде, где они предлагали свои услуги, в том числе на своих сайтах.

Комментируя миллиардный штраф, в пресс-службе Booking сообщили РИА «Новости», что сервис разочарован решением ФАС. Компания будет обжаловать решение регулятора.

После того как в конце 2020 года ФАС признала Booking нарушителем, сервис в своё оправдание заявил, что все участники туриндустрии переживают непростые времена из-за пандемии коронавируса. Компания при этом добавила, что рассчитывает и дальше поддерживать российских партнёров, укрепляя спрос.