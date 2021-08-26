ЦБ запросил у банков информацию об их VPN-сервисах

Центробанк России допустил блокировку Роскомнадзором VPN-сервисов, которые могут использоваться для доступа к запрещенным в РФ интернет-ресурсам. Как сообщает РБК, чтобы блокировка не задела банки, ЦБ разослал им письмо, в котором попросил сообщить, какими VPN-сервисами они пользуются.

В письме от имени исполняющего обязанности директора департамента информационной безопасности Артема Сычева регулятор просит в срок до 2 сентября сообщить наименование VPN-сервиса, который используется банком, процесс, для которого он нужен, а также IP-адреса, где он применяется.

Запрос касается использования банками VPN-сервисов Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и «иных аналогичных сервисов». В письме указано, что Роскомнадзор планирует заблокировать ряд иностранных VPN-ресурсов, а информация от кредитных организаций нужна, чтобы они могли продолжать работу с ними.

«Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов», - сказал РБК представитель ЦБ.

В банке «Ренессанс Кредит» заявили, что крупные банки в целом не используют подобные ресурсы для передачи чувствительной информации или для доступа к запрещенной информации. Представитель банка также сообщил, что это не первый запрос ЦБ об использовании VPN-сервисов.