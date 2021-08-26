ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 1,3 млрд рублей нидерландскую Booking.com B.V., управляющую агрегатором бронирования отелей Booking.com. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

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Отмечается, что оборотный штраф наложен за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В ведомстве напомнили, что антимонопольное дело в отношении нидерландской компании было возбуждено по обращению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В ходе рассмотрения дела ФАС установила, что компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора, в соответствии с которыми гостиницы не могут устанавливать цену в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. По мнению ФАС, это ограничивает конкуренцию на рынке и ущемляет интересы отелей.