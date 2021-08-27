Тим Кук получил акции Apple на $750 млн

Глава Apple Тим Кук получил 5 млн акций компании в качестве бонуса за 10-летнюю работу. По соглашению 2011 года бонус был привязан к стоимости акций в сравнении с топовыми американскими компаниями, входящими в биржевой рейтинг агентства Standard & Poor’s — S&P 500. В последние три года Apple входила в первую треть списка, общая прибыль акционеров составила более 190%, сообщил CNBC. Стоимость акций, полученных Куком, составляет $750 млн.

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О передаче бонуса главе Apple сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это заключительная часть компенсационного пакета, переданного Куку 10 лет назад. В 2020 году глава компании получил новый пакет компенсаций, который действует до 2026 года, отметил телеканал. В основном Кук получает вознаграждение в виде ограниченных паёв акций.

В августе Кук пожертвовал акции Apple стоимостью $10 млн на благотворительность. Каким организациям достались деньги, гендиректор Apple не уточнил. Ранее топ-менеджер уже заявлял, что пожертвует на благотворительность всё своё состояние.