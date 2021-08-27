Сбер получил награды в 11 номинациях премии FINAWARD'21

Сбер завоевал призовые места в 11 из 16 категорий XI Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2021, сообщает пресс-служба банка. Сбер занял первое место в номинациях "Внедрение в сфере информбезопасности и антифрод-сервис" и "Решение в программе/сервисе лояльности". Первую награду Сбер получил за то, что первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени совместно с операторами связи. Вторую за то, что Сбер сделал свои услуги доступными для клиентов, не владеющих русским языком. Второе место Сбер занял сразу в трех номинациях: "Финансовый продукт" за карту с динамической тарификацией; "Платежный сервис В2С" за новую систему платежных сервисов SberPay; "Платежный сервис В2В" за внедрение биометрической технологии для оплаты покупок одним взглядом. Сбер также занял третье место в четырех номинациях: "Внедрение/Решение в бизнес-процессах или клиентских сервисах" за разработанную систему предупреждения операционных дефектов (СПОД), которая предупреждает человеческие ошибки в реальном времени; "Внедрение в сфере ВЭД" за созданную в банке специализированную международную платформу ВВР для участников ВЭД по поиску бизнес-партнеров, позволяющую выбрать контрагента по бизнесу в России и за рубежом; "Решение для маркетплейса экосистемы В2С" за маркетплейс СберАвто, позволяющий прямо в мобильном приложении купить или продать автомобиль, оформить автокредит и страховку; "Инвестиционный продукт или сервис" за виртуальные ассистенты Салют-Сбер, Джой и Афина, исполняющие голосовые команды пользователи, которые помогут разобраться на биржевом рынке. Также призовые места в двух номинациях завоевала дочерняя компания Сбера СберСтрахование. Первое место в номинации "Страховой продукт" за программу "Фармстрахование", позволяющую компенсировать до 90% стоимости лекарств на сумму до 50 тыс. рублей, а также второе место в номинации "Внедрение/Решение в страховой компании" за внедрение платформы "Цунами". Платформа "Цунами" представляет собой приборную панель для управление логистическим бизнесом от компании "Инносети", которая помогает грузовладельцам и экспедиторам управлять рисками и автоматизирует страхование грузов.