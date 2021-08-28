Самый крупный в мире контейнеровоз прошел Суэцкий канал

Судно под флагом Панамы сошло с верфи в текущем году. Оно движется из Китая в Нидерланды.

В марте севшее на мель гигантское судно - 400-метровый контейнеровоз Ever Given компании Evergreen Marine - заблокировало Суэцкий канал. Судно стояло на мели почти неделю, убытки мировой торговли в связи с "пробкой" оценивались в миллиарды долларов. Это - вторая подобная авария в истории канала: в 2004 году нефтяной танкер Tropic Brilliance более скромным весом в 89 тыс. тонн три дня сидел на мели, пока из резервуаров не откачали около 25 тыс. тонн нефти.