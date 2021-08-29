«Ашан» резко сократил свое присутствие в России

Официальная отчетность российского подразделения французской «Ашан» свидетельствует о резком сокращении количества супермаркетов сети в России. Об этом пишет РБК.
Согласно данным на 30 июня 2021 года, компания владела 238 магазинами в нашей стране. Среди них 95 гипермаркетов и 143 супермаркета. В прошлом году «Ашан» отчитывался о 62 гипермаркетах и 212 супермаркетах. Это свидетельствует о том, что за прошедший год российская сеть супермаркетов французского ритейлера уменьшилась на 32,5%.
Издание отмечает, что на протяжении последних пяти лет российский «Ашан» отчитывался о снижении выручки. В частности, в прошлом году ее объем уменьшился на 12%.
Параллельно, в 2020 году торговая сеть впервые за пятилетку отчиталась о чистом убытке в 4,8 миллиарда рублей. Такой финансовый результат в компании связали и изменениями в покупательских настроениях граждан России и международными санкциями.
Сообщается, что в 2021 году «Ашан» не планировал открытия новых торговых точек на российской территории. Помещения ныне закрытых магазинов сети французы намерены предложить другим игрокам розничного рынка для организации ими там своих торговых площадок.