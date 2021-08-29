«Ашан» резко сократил свое присутствие в России

Официальная отчетность российского подразделения французской «Ашан» свидетельствует о резком сокращении количества супермаркетов сети в России. Об этом пишет РБК.

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Согласно данным на 30 июня 2021 года, компания владела 238 магазинами в нашей стране. Среди них 95 гипермаркетов и 143 супермаркета. В прошлом году «Ашан» отчитывался о 62 гипермаркетах и 212 супермаркетах. Это свидетельствует о том, что за прошедший год российская сеть супермаркетов французского ритейлера уменьшилась на 32,5%.

Издание отмечает, что на протяжении последних пяти лет российский «Ашан» отчитывался о снижении выручки. В частности, в прошлом году ее объем уменьшился на 12%.

Параллельно, в 2020 году торговая сеть впервые за пятилетку отчиталась о чистом убытке в 4,8 миллиарда рублей. Такой финансовый результат в компании связали и изменениями в покупательских настроениях граждан России и международными санкциями.