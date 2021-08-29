По Суэцкому каналу впервые прошёл крупнейший контейнеровоз

Судно Ever Ace, являющееся крупнейшим в мире контейнеровозом, впервые прошло через Суэцкий канал. Об этом сообщает портал Egypt Today со ссылкой на данные Администрации Суэцкого канала (SCA).

Фото: suezcanal.gov.eg suezcanal.gov.eg

Управляемое компанией Evergreen судно под флагом Панамы совершает рейс из Китая в Нидерланды. После успешного прохода через Суэцкий канал представители SCA вручили капитану судна сувенир.

Строительство контейнеровоза Ever Ace было завершено в 2021 году. Судно имеет длину 400 метров, ширину 61,5 метра и общую вместимость 23 992 контейнера. Это делает Ever Ace крупнейшим судном-контейнеровозом в мире.

В марте 2021 года в Суэцком канале произошла авария судна Ever Given, также управляемого компанией Evergreen. 23 марта контейнеровоз развернулся поперёк канала и сел на мель, что привело к полному прекращению движения.