Бакальчуки стали богатейшей семьей России

Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук, являющиеся соучредителями компании Wildberries, заняли первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes с состоянием более $13 млрд. Совокупное состояние вошедших в рейтинг семей за год выросло на $16,1 млрд, до $42,9 млрд, согласно данным, опубликованным в понедельник на сайте издания.

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Издание оценило состояние супругов Бакальчуков в $13,1 млрд, поставив их на первое место в рейтинге богатейших семей России. В прошлом году Forbes оценивал Wildberries в $1 млрд, соответственно семья Бакальчук увеличила свои доходы за год более чем в 10 раз.

Второе место в списке заняла семья Гурьевых ("Фосагро"), ее состояние оценивается в $6,9 млрд, за год оно увеличилось на $1,8 млрд. На третьем месте оказалась семья Ротенбергов ("Мостотрест"), которая была лидером данного рейтинга в прошлом году. Их совокупное состояние выросло на $500 млн, до $5,95 млрд.

Кроме того, в первую пятерку вошли Гуцериевы (группа "Сафмар"), их капитал в этом году составил $3,7 млрд, увеличившись на $500 млн, а также семья Евтушенковых (АФК "Система"), увеличившая за год свое состояние с $2,3 млрд до $3,2 млрд.

Издание также включило в рейтинг Шаймиевых, владеющих долями группы ТАИФ (состояние оценено в $3 млрд), Рахимкуловых (Kafijat) с $1,95 млрд, Бажаевых (группа "Альянс") с $1,75 млрд, Линников ( "Мираторг" ) с $1,7 млрд и семью Саркисовых (группа РЕСО) с $1,65 млрд.