Бакальчуки стали богатейшей семьей России

Основатели Wildberries, супруги Владислав и Татьяна Бакальчуки, заняли первую строчку в рейтинге богатейших семей страны по версии Forbes.

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Татьяна Бакальчук ранее стала лидером рейтинга 25 богатейших женщин России по версии журнала. Ее состояние оценивается в 13 млрд долларов.

«Список впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук <...> Компания Wildberries сразу строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю 1%, что дало нам возможность включить их семью в рейтинг», — сообщает издание.

Forbes оценивает состояние Владислава Бакальчука в 130 миллионов долларов.

На второй строчке рейтинга - семья Гурьевых, владельцев «Фосагро» с состоянием в 6,9 млрд долларов. На третьем месте – Аркадий Ротенберг и его семья с состоянием в 5,95 млрд долларов. Что примечательно, в 2020 году они находились на первом месте. На четвертой строчке расположилась семья Гуцериевых – ее доход оценен в 3,7 млрд долларов.

Семья Евтушенковых (АФК «Система») оказалась на пятом месте, как и годом ранее. Их капитал достигает 3,2 млрд долларов. Семья Шаймиевых заняла шестое место. Ее состояние оценивается в 3 млрд долларов. Рахимкуловы (инвестиционная компания Kafijat) расположились на седьмой строчке с капиталом в 1,95 млрд долларов, Бажаевы (группа «Альянс», группа «Полис») – на восьмой (1,75 млрд долларов), Линники (АПХ «Мираторг») – на девятом месте (1,7 млрд долларов), семья Саркисовых (группа РЕСО) – на десятом месте (1,65 млрд долларов).

Как отмечает издание, суммарное состояние десяти богатейших семей России выросло на 16,1 млрд долларов, до 42,9 млрд долларов.

Как стало известно, крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил финтех-сервис покупки в рассрочку и кредит.