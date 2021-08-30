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«Сбер» сообщил о мошенничестве с обещанием «подарков» на 180-летие банка

Лера Букина
1 час назад

«Сбер» выявил новую схему мошенничества, когда злоумышленники сообщают о том, что банк в честь своего 180-летия, которое он отпразднует в ноябре, якобы дарит клиентам деньги, подарки, а также скидки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Сбер» сообщил о мошенничестве с обещанием «подарков» на 180-летие банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кибермошенники создают фейковые профили в соцсетях, используя фото и личные данные реальных пользователей. Затем друзья человека, чью информацию скопировали, получают сообщение об акции банка с предложением «помочь с регистрацией». Также они просят предоставить им такие личные данные, как номер карты, CVV-код и одноразовый пароль из СМС.

Сергей Лебедь, директор департамента кибербезопасности Сбербанка, рекомендует клиентам искать и перепроверять информацию об акциях «Сбера» только в официальных источниках. Также людям следует в соцсетях установить настройки приватности: позволить отправлять личные сообщения только пользователям из списка друзей.

«Будьте осторожны с сообщениями о розыгрышах и скидках от знакомых, проверьте историю переписки с аккаунтом, чтобы понять, не общаетесь ли вы с мошенником, использующим поддельный профиль», – подчеркнул специалист.

Лебедь предостерег граждан от ввода CVV-кода карты и СМС-пароля на сомнительных сайтах.

Как заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер, восстановление экономической активности стало драйвером активизации мошенников – «социальных инженеров», которые крадут средства граждан, предлагая оформить беспроцентный кредит.

Компании,Личный счет,Михаил Бернер,Сергей Лебедь,Visa,Сбербанк России,
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