Украина и Польша задумали создать совместный газовый хаб

Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

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По мнению представителей компании, страны могут создать мощный газовый коридор, так как их газовые рынки самые крупные в регионе. Кроме того, у Украины есть крупнейшие в Европе газовые хранилища и развитая газотранспортная система, которая соединена с семью соседними странами, говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украине понадобится транзит российского газа еще в течение 10 лет после окончания контракта с "Газпромом" в 2024 году. По его словам, Украина ведет переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий.

До этого председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года по новым контрактам.