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Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба

Газета.Ruиещё 1
47 минут назад

Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Украина и Польша задумали создать совместный газовый хаб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению представителей компании, страны могут создать мощный газовый коридор, так как их газовые рынки самые крупные в регионе. Кроме того, у Украины есть крупнейшие в Европе газовые хранилища и развитая газотранспортная система, которая соединена с семью соседними странами, говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украине понадобится транзит российского газа еще в течение 10 лет после окончания контракта с "Газпромом" в 2024 году. По его словам, Украина ведет переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий.

До этого председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года по новым контрактам.

Также глава "Газпрома" отметил, что сохранение транзита газа напрямую зависит от "экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы".

Компании,Алексей Миллер,Газпром,
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