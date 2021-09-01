В Сбербанке раскрыли планы насчет ставок по потребкредитам

Ведяхин добавил, что главная причина нынешнего увеличения ключевой ставки заключается в ускорении инфляции. Однако в будущем, по его мнению, инфляция сможет вернутся к целевому уровню в четыре процента, тогда ключевая ставка вновь может начать снижаться. «Многие наши кредитные продукты — долгосрочные, поэтому при формировании ставок по ним мы, конечно, отталкиваемся от ожиданий по будущей динамике ставки ЦБ, а не от ее текущего уровня», — заверил первый зампред правления Сбербанка.