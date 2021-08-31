Трёх основателей финансовой пирамиды Finiko заочно арестовали

Суд в Казани заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko — Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Ранее под арест попал ещё один создатель пирамиды Кирилл Доронин.

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Под предлогом выгодного инвестирования Finiko выманила у граждан не менее 80 млн рублей, сообщала прокуратура, хотя, по другим расчётам, речь может идти о миллиардах потерянных средств. О заочном аресте Сабировых и Зыгмунтовича сообщило издание «Реальное время».

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Фигурантов объявили в международный розыск. В качестве свидетелей их допрашивали ещё в декабре 2020 года, когда полиция возбудила дело о незаконном привлечении средств вкладчиков.

В июле 2021-го оба стали подозреваемыми по статье о крупном мошенничестве.

К тому моменту Сабировы и Зыгмунтович успели уехать из России. В конце июля «Секрет» рассказывал, что суд арестовал сооснователя Finiko Кирилла Доронина, который был лицом пирамиды.

По данным силовиков, Доронин имеет турецкое гражданство, поэтому мог скрыться.

Сам он уверял, что документ был нужен, чтобы открыть в Турции трейдинговую компанию. Уголовное дело об организации финансовой пирамиды на организаторов Finiko завели в декабре 2020 года. Тогда в нём не было подозреваемых.

В июле 2021-го МВД Татарстана сообщило, что в полицию поступило около 100 заявлений от обманутых вкладчиков Finiko, «суммы ущерба в которых варьируются от 100 000 до 10 млн рублей». Всего речь шла о 80 млн рублей.

В управлении экономической безопасности МВД в Татарстане подсчитали, что в 2019–2020 годах Finiko могла привлечь 7 млрд рублей.

Клиентам Finiko гарантировали доход в размере до 25% в месяц. Выплаты производились за счёт вновь привлечённых участников финансовой пирамиды. Летом 2021 года компания перевела расчёты с вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK, но к середине июня он обесценился более чем в 100 раз.