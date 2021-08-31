В "Газпроме" заявили о скором запуске "Северного потока - 2"

"Газпром" завершает пуско-наладочные работы на "Северном потоке - 2" на первой нитке для начала поставок и завершает укладку второй нитки газопровода. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил топ-менеджер компании.

"Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлестывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", - отметил он.

По его словам, работа по укладке второй нитки также находится на завершающей стадии и для ее ввода в эксплуатацию тоже потребуется проведение комплексных мероприятий, которые аналогичны работам на первой нитке.