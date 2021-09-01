Росавиация начала массовые проверки авиакомпаний

«Проверки перевозчиков уже начались. В августе Росавиация проинспектировала около десяти авиакомпаний, а в сентябре планирует провести контрольные мероприятия в более чем 15», — сообщают «Известия» по данным источника, близкого к Минтрансу. В список авиакомпаний, которых подвергнут контрольным мероприятиям, попали «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind и другие.