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Росавиация начала массовые проверки авиакомпаний

Ura.Ru
31 минуту назад

Росавиация начала массовые проверки 35 ведущих авиакомпаний России. Об этом сообщается в протоколе с совещания по вопросу совершенствования безопасности полетов гражданской авиации в стране.

Росавиация начала массовые проверки авиакомпаний
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Проверки перевозчиков уже начались. В августе Росавиация проинспектировала около десяти авиакомпаний, а в сентябре планирует провести контрольные мероприятия в более чем 15», — сообщают «Известия» по данным источника, близкого к Минтрансу. В список авиакомпаний, которых подвергнут контрольным мероприятиям, попали «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind и другие.

Проверки решили провести после крушения самолета Ан-26 на Камчатке, в котором погибло 28 человек, сказал собеседник «Известий». В промежуточном отчете расследователя (Межгосударственного авиационного комитета) в качестве причины авиакатастрофы указан человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» признали худшими в мире по пунктуальности. С задержкой рейса более чем на 30 минут столкнулось 1,7 млн пассажиров «Уральских авиалиний» за период май—июль. Из 150 крупнейших авиакомпаний мира это наихудшая пунктуальность полетов, такие данные предоставляют аналитические сервисы.

Компании,Уральские авиалинии,АК S7,Минтранс РФ,Межгосударственный авиационный комитет,ЮТэйр,Аэрофлот,Росавиация,газета "Известия",
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