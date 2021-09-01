Копить на образование стало ещё приятнее: при оформлении НСЖ в Сбере ― бонусы СберСпасибо в подарок

СберСтрахование жизни ко Дню знаний подготовила праздничное предложение для клиентов, оформивших накопительное страхование жизни (НСЖ) по программе «Билет в будущее». Клиенты, которые оформят полис по детской или расширенной программе НСЖ с 1 по 30 сентября, получат бонусы СберСпасибо.

«Билет в будущее» позволяет комфортно накопить на высшее образование или передачу капитала по наследству, обеспечивая при этом страховой защитой как взрослого, так и ребёнка (при оформлении детской программы). Дополнительно клиенты могут воспользоваться сервисом по подбору детских образовательных услуг.

Чтобы заработать бонусы СберСпасибо, необходимо оформить НСЖ по программе «Билет в будущее» и внести по ней первый платёж. Чем выше взнос ― тем больше бонусов. Если клиент подключил ежемесячную оплату и внёс платёж на сумму 5000 рублей ― СберСпасибо автоматически начислит 1500 бонусов; при взносе на сумму 10 000 рублей ― 2000 бонусов. Выбрав пополнение полиса НСЖ раз в год, клиент может получить до 3500 бонусов — размер единовременного годового взноса для этого должен составлять 12 0000 рублей.