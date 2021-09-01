«Магнит» согласился доплатить за покупку «Дикси»

Совет директоров торговой сети «Магнит» согласился доплатить 9,4 миллиарда рублей за покупку магазинов «Дикси», одобрив изменение стоимости с 87,6 миллиарда до 97 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Магнит» сообщил о сделке 18 мая, одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) последовало 15 июля. Увеличение суммы сделки связано с изменениями в чистом долге и оборотном капитале. Под руководство «Магнита» перейдут все 2477 магазинов «Дикси».

Ранее сообщалось, что после покупки «Дикси» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо под собственным брендом. Также сохранится команда управленцев во главе с Вячеславом Султановым. В «Магните» допустили закрытие и переформатирование некоторых приобретенных магазинов на более позднем этапе. Принятию решений будет предшествовать глубокий анализ каждого магазина, пообещали в компании.