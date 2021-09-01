Новый президент Natura Siberica остановил производство и продажи

Новый президент Natura Sibericа Сергей Буйлов объявил о приостановке производства и продаж продукции под брендами компании, 80 магазинов прекратят работу. Ранее первая жена покойного основателя Natura Sibericа Андрея Трубникова Ирина расторгла договор с фирмой «Первое решение» (основным юридическим лицом производителя косметики) на использование товарных знаков одноимённого бренда, а также «Рецептов бабушки Агафьи», Organic Kitchen и др.

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«Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж. Мы надеемся, что эти, безусловно, вынужденные действия с нашей стороны будут носить временный характер и в скором времени производство и сбыт продукции вернется в свой обычный рутинный режим», — привёл Forbes заявление Буйлова.

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В 2020 году Андрей Трубников перерегистрировал товарные знаки Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и некоторые другие на эстонскую OU Good Design. Он считал, что управлять интеллектуальной собственностью из Эстонии проще. «Первое решение» с тех пор выступала лицензиатом этих знаков. Трубникова — член правления OU Good Design. После расторжения договора она предупредила, что должностным лицам фирмы «Первое решение» будет грозить уголовная ответственность, если они будут использовать бренды без разрешения, а товар могут изъять из оборота как контрафактный.

В компании «Первое решение» заявили 1 сентября, что действия Трубниковой лишают Natura Siberica возможности продолжать основную хозяйственную деятельность. Буйлов указал, что она «не придумала ничего лучше, как парализовать наше производство и сбыт».

Представитель Ирины Трубниковой отметил в разговоре с журналом, что слова нового президента Natura Siberica можно оценивать «как капитуляцию. «Своим признанием он расписывается в неспособности управлять компаниями масштаба Natura Siberica и в своей некомпетентности как руководителя», — добавил собеседник.