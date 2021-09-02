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В Германии возмутились «абсурдным требованиям» к «Северному потоку-2»

Lenta.ru
1 час назад

Официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре в беседе с «Известиями» заявил, что помещать уже вложенные деньги в другие правовые рамки означает нарушать права инвесторов.

В Германии возмутились требованиям к «Северному потоку-2»
Фото: ReutersReuters

Так политик возмутился решением немецкого суда не освобождать «Северный поток-2» от газовой директивы Евросоюза (ЕС). «Таким образом, федеральное правительство ФРГ и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) наносят ущерб экономическому центру проекта», — сказал Котре, добавив, что факт того, что суд следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния.

Кроме того, он отметил, что эти «абсурдные требования» к газопроводу увеличивают затраты. Это, в частности, может привести к дальнейшему росту цен на энергоносители в Германии.

25 августа компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока-2», проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза.

Nord Stream 2 AG подал в суд на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur, который не стал освобождать «Северный поток-2» от обновленной газовой директивы ЕС.

Компании,Бундестаг,ЕС,газета "Известия",
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