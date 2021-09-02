Сбер инвестировал в агропромышленный комплекс более 150 млрд рублей

На Восточном экономическом форуме состоялась дискуссия о перспективах развития сельскохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа. В обсуждении проблемы принял участие Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка.

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Участники дискуссии сошлись во мнении, что основное направление развития сельскохозяйственного сектора на Дальнем Востоке — это рост экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Объём импорта продовольствия со стороны стран АТЭР — 700 млрд долл. в год. В 2020 году Россия поставила продовольствия в эти страны на 7 млрд долл. и 40% в структуре данного экспорта занимают рыба и морепродукты. Очевидно, что в этом направлении есть большой потенциал развития, как объёмов поставок, так и их диверсификации. При этом не стоит забывать и о потенциале спроса на сельхозпродукцию, который существует внутри страны.

Для качественного рывка сельскохозяйственного сектора на Дальнем Востоке в частности необходимы обеспечение стабильности сырьевой базы, в том числе за счёт модернизации мелиоративных систем, развитие переработки сельхозпродукции и транспортной инфраструктуры, помощь экспортёрам в выходе на новые рынки.

Владимир Ситнов в своём выступлении рассказал о том, какую поддержку Сбер оказывает сельхозпроизводителям региона.

На данный момент 10% ссудного портфеля Сбера в сельском хозяйстве приходится на Дальний Восток. Мы инвестировали в отрасль более 150 млрд руб. Большая часть портфеля сформирована в рыбопромышленном комплексе, добыче и переработке рыбы. Наша ближайшая цель — нарастить портфель на 10-15%.

Одна из важнейших задач в развитии сельскохозяйственного сектора на Дальнем Востоке — создание и модернизация инфраструктуры логистики. Это длинные инвестиции, на 10-15 лет, и Сбер готов работать с заинтересованными сторонами по этому направлению. При этом речь идёт не только о сельхозпроизводителях, но и о торговых сетях, как о конечном звене в цепочке доставки продукции до потребителя.

Второй важный момент — нефинансовая поддержка экспорта. Сбер разработал и предлагает ряд инструментов для российских экспортёров. Так, мы уже провели более 30 бизнес-миссий, которые помогают нашим поставщикам найти зарубежных покупателей. В них приняли участие более 1500 компаний с российской и зарубежной стороны. Более 80% участников находятся в режиме активных переговоров и согласования условий контрактов.

Владимир Ситнов