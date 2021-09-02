"Сбер" рассчитывает на регистрацию блокчейн-платформы в ЦБ РФ до середины сентября

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Сбер" рассчитывает на регистрацию блокчейн-платформы в Банке России до середины сентября и уже приступил к созданию функционала по эмиссии цифровых финансовых активов (ЦФА) третьих лиц. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума-2021.

"Мы хотим, чтобы работа по регистрации платформы для выпуска ЦФА была завершена не позднее первой половины сентября. Пока мы планируем только выпуск и оборот собственных ЦФА банка, но уже приступили к созданию функционала по эмиссии ЦФА третьих лиц и ожидаем, что наши клиенты смогут воспользоваться этой возможностью в конце этого года", - сказал он.

По словам Попова, "Сбер" продолжает активные консультации с Банком России о том, как должны выглядеть сам продукт и технические требования к нему. "По результатам последней проверки платформы мы получили незначительные замечания, которые устранили, и направили обновленное ходатайство в Банк России", - отметил замглавы правления.

Ранее глава госбанка Герман Греф сообщал, что Сбербанк в 2021 году может начать экспериментировать с выпуском своей цифровой валюты, которая будет называться "сберкоин". Также сообщалось, что в 2020 году блокчейн-платформа "Сбера" стала доступна партнерам банка в режиме "песочницы" для проведения технических экспериментов и подготовки к промышленному использованию.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.