Ежемесячная активная аудитория приложения СберБанк Онлайн превысила 70 млн человек

Об этом Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, сообщил на Восточном экономическом форуме. Рост аудитории связан с постоянным расширением функциональности мобильного приложения СберБанк Онлайн, которое помогает управлять своими финансами со смартфона. Установить приложение и пользоваться банковскими услугами онлайн может владелец любой карты Сбербанка.

А с недавнего времени неклиенты банка и клиенты без карт могут заказать дебетовую карту сразу после установки приложения. Помимо карты Сбера можно заказать SIM-карту СберМобайл и ознакомиться с преимуществами популярных продуктов банка и экосистемы до регистрации в приложении.

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Ассортимент финансовых и нефинансовых сервисов СберБанк Онлайн продолжает расти изо дня в день. В приложении можно открывать вклады, оформлять кредиты, переводить деньги, планировать бюджет, пользоваться инвестиционными и страховыми продуктами, а также услугами компаний экосистемы Сбера — СберЛогистики, СберМобайл и других.

Кроме широкого функционала, приложение выделяется и эмоциональным дизайном, который повышает настроение пользователям. Так, в СберБанк Онлайн доступны приветственные заставки для любителей искусства. Пользователи могут самостоятельно выбрать цветовую тему интерфейса (самые популярные цвета — лавандовый и графитовый). Также в приложении можно собрать картинку своего профиля с помощью конструктора аватаров, выбрав для своего персонажа форму лица, оттенок кожи, цвет глаз, причёску и одежду. Неслучайно в мае этого года дизайн СберБанк Онлайн был отмечен серебряной наградой ведущей премии в области дизайна A' Design Award & Competition. Кроме того, с 2018 года в приложении действует сервис Диалоги, в котором удобно совершать переводы, отправлять открытки и читать каналы по интересам.

Особое внимание уделено безопасности. Сервисы кибербезопасности — предупреждение о звонках мошенников, ограничение оплаты в интернете, закрытие доступа к счетам, раздел «Сообщить о мошеннике», широкий перечень обучающих материалов (видеоролики, статьи, тесты) и многое другое — помогают клиентам повышать финансовую грамотность и выбирать оптимальные настройки безопасности, защищая себя от мошенников. В этом году подход Сбера к кибербезопасности, реализованный в СберБанк Онлайн, получил международную премию Global Infosec Awards.

Наконец, в августе 2021 года Сбер был признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии издания Global Finance.

СберБанк Онлайн — это отличная иллюстрация понятия «банк в кармане». Всего за несколько лет нам удалось с нуля создать полностью цифровой Сбер, который всегда рядом — там, где вам удобно. Любой сервис доступен в несколько кликов или мгновенно, открыть вклад или оформить кредит — не сложнее, чем заказать пиццу. И это больше, чем просто универсальный финансовый инструмент, — уютное и безопасное личное пространство, которое можно настроить под себя. Неудивительно, что на днях мы преодолели очередной рубеж — 70 млн пользователей, которые заходят в СберБанк Онлайн хотя бы раз в месяц. И мы продолжим радовать клиентов запуском новых функций и услуг, помогая людям экономить не только деньги, но и время, которое мы сберегаем для действительно важных вещей.

Александр Ведяхин