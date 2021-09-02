Сбер и «Русская Рыбопромышленная Компания» подписали соглашение о сотрудничестве

На Восточном экономическом форуме Сбер и «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК) заключили соглашение о намерении финансирования строительства четырёх больших морозильных рыболовецких траулеров в объёме 400 млн долларов США. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и председатель совета директоров ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Глеб Франк.

В рамках соглашения Сбер выступит кредитором и финансовым партнёром предприятия. Рыболовецкие суда планируют строить в Санкт-Петербурге. Всего для РРПК будет построено 11 супертраулеров — самых крупных и технологически насыщенных российских рыбопромысловых судов. Первое судно уже прошло промысловые испытания. Еще шесть судов находятся на разных стадиях готовности на Адмиралтейских верфях (три судна спущены на воду, ведётся монтаж фабрик). Новое соглашение даст толчок к строительству следующих четырёх судов. После спуска на воду все траулеры направятся в Приморье для пополнения рыбодобывающего флота РРПК.

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«Русская Рыбопромышленная Компания» — давний партнёр Сбера, с которым мы заключаем не первое соглашение. Мы рады инвестировать в компанию, которая усиленно развивает рыболовецкий флот на Дальнем Востоке и является одним из крупных работодателей в регионе. Кроме мощности и эффективности промысла новых супертраулеров, важно отметить и то, что они отвечают принципам экологичности, которые поддерживает Сбер.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Сегодня для нас ключевая веха – мы профинансировали четыре судна из 11, в строительстве которых выступает партнером Сбербанк. Таким образом, мы закрываем финансовый пакет на всю программу нашего Новостроя.

Новые суда не зря называются супертраулерами. Они суперпроизводительны: не только могут вылавливать 60 тысяч тонн рыбы в год, но и эффективно ее перерабатывают. В отличие от существующих судов, новые способны делать продукты для конечных рынков – филе и сурими. Они суперэкологичны: потребление пресной воды сведено к нулю, углеродный след супертраулера самый низкий среди судов рыбопромыслового флота. В течение 4-5 лет мы должны получить все оставшиеся суда серии».

Глеб Франк