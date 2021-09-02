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ВЭФ: программу модернизации сельских отделений «Почты России» оценили в 100 млрд рублей

Мир24
1 час назад

Пятилетняя программа модернизации сельских отделений «Почты России» обойдется более чем в 100 миллиардов рублей и затронет свыше 20 тысяч объектов, заявил генеральный директор компании Максим Акимов на Восточном экономическом форуме.

Программу модернизации сельских отделений «Почты России» оценили в 100 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целом пятилетнюю программу ремонта мы оцениваем объемом более чем в 100 миллиардов рублей. Это, конечно, серьезная сумма и огромные обязательства», – считает Акимов.

При этом он подчеркнул, что речь идет о предварительной оценке компании, это не оценка в рамках конкретных строительных смет.

«Эта сумма будет уточняться, нам предстоит ее доказывать Минфину», – добавил гендиректор «Почты России».

Акимов указал, что программа модернизации затронет более 20 тысяч отделений почты. В 2022-м на нее будет направлено свыше миллиарда рублей.

«Большое спасибо правительству, оно приняло директивы, согласно которым наша чистая прибыль будет направлена на ремонт отделений. Как мы обещали, размер средств, который мог бы быть выплачен дивидендами в федеральный бюджет, который останется у нас, мы направим на ремонт сельских удаленных отделений», – указал Акимов.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею партии «Единая Россия» об использовании потенциала отделений почты для оказания разных услуг населению в регионах. По словам главы государства, необходимо выделить средства, которые могли бы пойти для их обновления. В начале июля глава государства поздравил работников и ветеранов АО «Почта России» с Днем российской почты, отметив их востребованный труд.

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