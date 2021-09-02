Программу модернизации сельских отделений «Почты России» оценили в 100 млрд рублей

«Большое спасибо правительству, оно приняло директивы, согласно которым наша чистая прибыль будет направлена на ремонт отделений. Как мы обещали, размер средств, который мог бы быть выплачен дивидендами в федеральный бюджет, который останется у нас, мы направим на ремонт сельских удаленных отделений», – указал Акимов.