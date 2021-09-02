Сбербанк создал "библиотеку голосов" телефонных мошенников. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Мы научились останавливать операции, когда мы узнаем, что кому-то звонит мошенник: наш колл-центр перезванивает, попадает на мошенника, роботы автоматически останавливают или блокируют возможную операцию со счета на счет", - рассказал он (цитата по РИА Новости).

Топ-менеджер Сбербанка добавил, что в последнее время хакеры стали активно охотиться за данными россиян, работающих в удаленном режиме.

Ранее Кузнецов также рассказал, что на прошлой неделе Сбербанк и другие российские финансовые организации столкнулись с мощнейшей в мире атакой хакеров. По его словам, компания успешно отразила атаку в автоматическом режиме. При этом некоторые финансовые организации имели "потери в работоспособности".

Ранее Центробанк подсчитал, что потери россиян от действий кибермошенников в первом квартале 2021 года составили почти 2,9 миллиарда рублей. Эта цифра в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.