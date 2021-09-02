На ВЭФ Сбер продемонстрировал новый подход к переработке отходов

Для участников Восточного экономического форума Сбер установил фандомат — аппарат по приёму пластиковых и алюминиевых отходов в переработку.

Принцип работы фандомата следующий: пользователь сдаёт в устройство пластиковую бутылку или алюминиевую банку, затем она прессуется; собранная в фандомате упаковка поступает на перерабатывающий завод, где пластик превращается в пакеты, ручки, отделочные материалы для строительства и другую продукцию, а алюминий измельчается и направляется на переплавку.

В фандомат, установленный в зоне Сбера на ВЭФ, можно сдать тару объёмом до двух литров включительно следующего типа:

бутылки от напитков (материал — PET, маркировка 01);

алюминиевые банки от напитков (ALU маркировка 41).

В обмен на использованную тару фандомат предлагает пользователям специальные предложения от компаний экосистемы Сбера, в том числе скидку при первом заказе от СберМаркета, подписку на аудиостриминговый сервис СберЗвук и т.д.

Мы в Сбере стремимся к тому, чтобы сортировка отходов, сдача их в переработку и в целом осознанное потребление ресурсов вошли в привычку у россиян. Это часть нашей ESG-стратегии и проекта "Сбереги планету", который направлен на то, чтобы вовлечь широкую аудиторию, клиентов и партнёров Сбера в решение экологических и социальных вопросов, привлечь внимание к ответственному отношению к природе и тому, какой мир мы оставим нашим детям. Фандоматы делают сбор отходов простым и удобным. Такими аппаратами мы уже оснащаем и некоторые наши офисы.