Сбер принял участие в дискуссии об антикризисных стратегиях в медицине

В рамках Восточного экономического форума прошла встреча на тему «Партнёрство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине». Представители государственных структур и бизнеса говорили об уроках пандемии, полученном опыте, целях и задачах на будущее, выработке новых, эффективных моделей управления в кризисных ситуациях.

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В своём выступлении Станислав Кузнецов рассказал об опыте, полученном Сбером в ходе пандемии. С одной стороны, перед банком, как системообразующей организацией, была поставлена задача бесперебойного финансового обслуживания граждан и бизнес-структур, с другой — требовалось провести масштабные и по-своему не имевшие аналогов мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов. Были определены критически важные функции, перенастроены бизнес-процессы, проводилась широкая информационная работа и с сотрудниками, и с клиентами.

По словам заместителя Председателя Правления, пандемия в корне поменяла уклад нашей жизни. Речь идёт и о поведенческих сценариях, и о переосмыслении ценностей, и о переоценке использующихся технологий. Те компании и отрасли, которые смогли адаптироваться к изменениям, воспользовались цифровыми возможностями, сохранили конкурентоспособность и получили новый импульс для развития. В этом смысле у Сбера как экосистемы уникальная экспертиза, которой он делится и с партнёрами, и с государством.

Один из главных выводов: эффективная борьба с пандемией возможна только путём взаимодействия на самых разных уровнях, и не только с госструктурами. Бизнес по определению более мобилен и оперативен и в этом может содействовать решению проблем страны и регионов. А ответственное отношение компаний к поведению сотрудников и клиентов в свою очередь многократно повышает эффективность здравоохранительных мер. В этом Сбер может служить своеобразным ориентиром: уже 81% сотрудников вакцинированы.

Станислав Кузнецов рассказал о деятельности штабов AntiCov, созданных в банке для комплексной борьбы с пандемией, об историях спасения сотрудников от болезни, которым сопереживала вся команда; привёл примеры действий банка по налаживанию производства средств защиты и обеспечению ими граждан. В сотрудничестве с институтом им. Гамалеи банк поддержал разработку и производство вакцины.

Спикер обратил внимание и на ещё один глобальный вызов: пандемия родила киберпандемию. Резко возросло количество фишинговых ресурсов, мгновенно возникавших с учётом новостной повестки. Рост фишинга в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил более 30%, а на Россию пришлось 34% мошеннических сайтов. СберБанк, обладая одной из лучших в мире систем антифрод-мониторинга, в полной мере обеспечивает защиту средств клиентов, во взаимодействии с телекоммуникационными компаниями резко снизил уровень телефонного мошенничества, отправил на блокировку в 2020 году 16 тысяч фишинговых сайтов с темой COVID-19.

Оценивая положение в стране в целом, спикер сделал вывод, что сейчас мы находимся в стабильной и управляемой ситуации. Однако необходимо смотреть в будущее и системно продумывать взаимодействие государства, правоохранительных структур, бизнеса и общества для ответа новым вызовам.

Залог успеха — в объединении усилий, в том числе и в информационной работе. Мы уже умеем действовать сообща, умеем быть в этой коллаборации эффективными, умеем добиваться уникальных результатов. Будем вместе — и мы точно победим!

Станислав Кузнецов