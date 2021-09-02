Миллер назвал срок полной газификации России

«К 2026 году в 35 регионах России будет достигнут стопроцентный уровень газификации. И я уже говорил, что к 2030 году газификация нашей страны будет полностью завершена", - сказал зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, выступая на Восточном экономическом форуме.