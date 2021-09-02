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«Газпром» стал самой дорогой российской компанией

Елена Прошина
1 час назад

Акции «Газпрома» по рыночной капитализации обогнали бумаги Сбербанка: в настоящее время рублевая рыночная капитализация газовой компании превышает 7,428 триллиона рублей, главного банка страны - 7,427 триллиона рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

«Газпром» стал самой дорогой российской компанией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет издание, рыночная долларовая капитализация "Газпрома" второй торговый день превышает 100 миллиардов долларов - впервые с лета 2014 года. К текущему моменту она составляет 101,96 миллиарда долларов.

На торгах среды и четверга акции «Газпрома» колеблются на уровне 314 рублей, а рублевая рыночная капитализация компании превышает 7,428 триллиона рублей.

В свою очередь общая рыночная рублевая капитализация Сбербанка превышает 7,427 триллиона рублей, долларовая - 101,95 миллиарда долларов.

Таким образом, акции "Газпрома" по рыночной капитализации вышли на первое место на российском рынке.

Как отмечают аналитики "ВТБ Капитал", в рублях капитализация «Газпрома» не достигала текущего уровня с июня 2008 года. До исторических максимумов в рублях Газпрому" осталось меньше 20%, вместе с тем в долларах ADR все еще почти в 4 раза дешевле, чем на максимуме в 2008 году.

По мнению руководителя департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиции" Кирилла Комарова, акции российской газовой компании растут на фоне высоких цен на газ в Европе. С учетом продолжающегося позитива их рост также может продолжиться. Однако он считает, что говорить о потенциале роста долларовой капитализации компании до уровня 2008 года, когда она составляла более 366 миллиардов долларов, преждевременно.

В свою очередь в ITI Capital считают, что до конца года стоимость одной акции "Газпрома" может подняться до 350 рублей, в то время как на максимуме в 2008 году она стоила 369,5 рубля.

Компании,Кирилл Комаров,ВТБ Капитал,Газпром,Московская биржа,Сбербанк России,РИА Новости,
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