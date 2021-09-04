В "Нафтогазе" сочли, что "Северному потоку - 2" не дадут работать

«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме < > пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК», — сказал Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».