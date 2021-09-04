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На Украине заявили, что «Северный поток — 2» не будет работать

Ura.Ruиещё 13
44 минуты назад

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что газопроводу «Северный поток — 2» не дадут работать в коммерческом режиме. Об этом он сказал в интервью украинскому телеканалу.

В "Нафтогазе" сочли, что "Северному потоку - 2" не дадут работать
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме < > пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК», — сказал Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Витренко отметил, что оператор «Северного потока — 2» не сможет доказать полное соответствие европейскому праву. «В ближайшее время пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину», — добавил он.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток — 2» еще можно остановить и закрыть проект. Такое мнение высказал Юрий Витренко.

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,
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