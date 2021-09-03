Путин отложил вопрос об отсрочке проверок бизнеса

«Пять лет – это конечно, большой срок... Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе общения с модераторами и спикерами ВЭФ.