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Путин отложил решение об отсрочке проверок бизнеса

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса.

Путин отложил вопрос об отсрочке проверок бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пять лет – это конечно, большой срок... Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе общения с модераторами и спикерами ВЭФ.

На встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ в пятницу глава государства отметил, что форум «прочно занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного рода».

«Это интересная площадка, полезная площадка и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для российского бизнеса, представителей различных уровней власти», – передает ТАСС слова Путина.

Он пояснил, что ВЭФ «позволяет проанализировать то, что сделано в регионе, огромном регионе России – Дальневосточном – за предыдущее время и наметить совместно какие-то шаги по развитию региона».

«Это важно для людей, здесь проживающих, для власти, для того, чтобы продемонстрировать, на что мы способны, а для бизнеса – для того, чтобы начать или продолжить интересные, перспективные проекты, которые для бизнеса приносят и удовлетворение, реализуют в хорошем смысле слова амбиции, приносят прибыль, что немаловажно», – подчеркнул президент.

Он отметил, что на нынешней встрече хотел бы получить информацию о работе на ВЭФ.

В четверг Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа заявил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы.

Компании,Владимир Путин,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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