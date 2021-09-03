Мантуров анонсировал создание самолета SSJ100 в стиле Aurus

«Что касается вообще использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости, поскольку он премиальный сегмент, то вот мы начали коллаборацию первую, например, с "Вертолетами России". Это было продемонстрировано еще в 2019 году: модификация вертолета "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ100 в коллаборации с Aurus», - сказал Мантуров.