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Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время

ТК «Звезда»
1 час назад

В скором времени ожидается появление самолета «Сухой Суперджет» SSJ100 под брендом Aurus. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что бренд уже работает совместно с «Вертолетами России».

Мантуров анонсировал создание самолета SSJ100 в стиле Aurus
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Что касается вообще использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости, поскольку он премиальный сегмент, то вот мы начали коллаборацию первую, например, с "Вертолетами России". Это было продемонстрировано еще в 2019 году: модификация вертолета "Ансат" есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ100 в коллаборации с Aurus», - сказал Мантуров.

Ранее Мантуров заявил, что создание новейшего российского истребителя Checkmate Россия профинансирует самостоятельно, без иностранных вложений.

В России представили новый Aurus на водородном топливе

При этом иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместной версии самолета.

Компании,Денис Мантуров,Минпромторг,
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