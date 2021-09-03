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«Нафтогаз Украины» потребовал санкций против «Газпрома»

Анна Безрукова
1 час назад

Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что гарантией энергетической безопасности для Киева должны выступить контракты с предприятиями Европы на транзит газа. Он также высказался по поводу необходимости введения санкций против «Газпрома» при блокировании поставок топлива из других государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Витренко находится в Соединенных Штатах в составе делегации, которую возглавляет президент Владимир Зеленский. Ранее глава украинского государства после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что стороны обговорили гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2».

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Лучшей гарантией энергетической безопасности Украины, как отметил руководитель «Нафтогаза», выступят контракты с компаниями Европы.

«И мы в настоящее время ждем обещанных так называемых консультаций на техническом уровне, а по факту это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы. И на этих встречах мы будем говорить с конкретными предприятиями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину» — сказал он.

Напомним, в августе Витренко настаивал на том, чтобы уже осенью этого года европейские компании забронировали транзит газа через Украину на долгие периоды, поскольку «просто продление контракта с "Газпромом" — не достаточная гарантия».

«Северный поток — 2» идет из России в Германию, его мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, в настоящее время он почти достроен. Большую часть действия проекта против него широко выступала Украина, которая опасается потери доходов от транзита, а также Соединенные Штаты, которых интересует продвижение своего СПГ в Европу.

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