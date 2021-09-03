Сбер открыл аккредитивы на сумму около 250 млн евро Михайловскому ГБЖ

Сбер заключил генеральное соглашение по аккредитивам с ООО «Михайловский ГБЖ», созданной Группой USM и Михайловским ГОКом (входит в группу «Металлоинвест») в рамках строительства завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Курской области.

Общая сумма лимита 280 млн евро, срок – до 2025 года. Банк выпустил первые аккредитивы на сумму более 246 млн евро в рамках строительства завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Курской области.

Мы рады продолжению сотрудничества с Группой USM и «Металлоинвестом». Данное соглашение и выпуск аккредитивов на 246 млн евро стали первым результатом наших договоренностей о финансовой поддержке проекта банком. Предлагаемые Сбербанком решения для структурирования безопасных международных расчетов с помощью аккредитивов пользуются растущим спросом и особенно актуальны в таком крупном инвестпроекте, поскольку позволяют компании оптимизировать финансовые ресурсы и обеспечить комфортные условия поставок оборудования. Кроме того, для нас, как банка, который уделяет особое внимание принципам ESG, очень важно, что в данном проекте широко применяются «зелёные» технологии, обеспечивающие высокие ESG-стандарты будущего производства.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Для нас это важный шаг в развитие ранее подписанного со Сбером соглашения о сотрудничестве. Импортные аккредитивы, открытые Сбером, гарантируют стабильные долгосрочные расчёты с зарубежными поставщиками, способствуют своевременной поставке оборудования и позволяет реализовывать проект с опережением графика.

Заместитель генерального директора USM