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Сбер открыл аккредитивы на сумму около 250 млн евро Михайловскому ГБЖ

SberPress
33 минуты назад

Сбер заключил генеральное соглашение по аккредитивам с ООО «Михайловский ГБЖ», созданной Группой USM и Михайловским ГОКом (входит в группу «Металлоинвест») в рамках строительства завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Курской области.

Общая сумма лимита 280 млн евро, срок – до 2025 года. Банк выпустил первые аккредитивы на сумму более 246 млн евро в рамках строительства завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) в Курской области.

Мы рады продолжению сотрудничества с Группой USM и «Металлоинвестом». Данное соглашение и выпуск аккредитивов на 246 млн евро стали первым результатом наших договоренностей о финансовой поддержке проекта банком. Предлагаемые Сбербанком решения для структурирования безопасных международных расчетов с помощью аккредитивов пользуются растущим спросом и особенно актуальны в таком крупном инвестпроекте, поскольку позволяют компании оптимизировать финансовые ресурсы и обеспечить комфортные условия поставок оборудования. Кроме того, для нас, как банка, который уделяет особое внимание принципам ESG, очень важно, что в данном проекте широко применяются «зелёные» технологии, обеспечивающие высокие ESG-стандарты будущего производства.

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Для нас это важный шаг в развитие ранее подписанного со Сбером соглашения о сотрудничестве. Импортные аккредитивы, открытые Сбером, гарантируют стабильные долгосрочные расчёты с зарубежными поставщиками, способствуют своевременной поставке оборудования и позволяет реализовывать проект с опережением графика.

Павел Митрофанов

Заместитель генерального директора USM

Применение современных технологий, основанных на «зелёной» металлургии, обеспечит снижение энергопотребления и влияния завода на окружающую среду. Предприятие планируется запустить в первой половине 2024 года, его проектная мощность превысит 2 млн тонн в год. Объём инвестиций в строительство завода оценивается в 40 млрд рублей.

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