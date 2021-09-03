Греф заявил, что реализация стратегии ESG-трансформации обеспечит долгосрочный экономический рост

"Сбер всегда делает несколько сценариев макро-прогнозов — позитивный, консервативный и негативный. Это необходимо, чтобы качественно управлять рисками. На ВЭФ нами был oзвучен в том числе наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG. Однако смысл нашей работы по созданию ESG-альянса как раз в выработке решений, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию", - подчеркнул Греф.