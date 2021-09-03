Жители Дальнего Востока инвестировали 12,5 млрд рублей в инструменты доверительного управления

В 2021 году жители Дальневосточного федерального округа вложили в инструменты доверительного управления Сбер Управление Активами 1 млрд рублей. Общая сумма инвестиций при этом достигла исторического максимума — 12,5 млрд рублей. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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Инструменты доверительного управления включают в себя продукты дочерней компании Сбер Управление Активами: закрытые и открытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ, ОПИФ), индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с готовой стратегией и стратегии доверительного управления. Все решения доступны в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Чаще всего дальневосточники выбирают инструменты на основе облигаций — на них приходится более трети всех вложений. Первое место среди инструментов доверительного управления у дальневосточных инвесторов занимает рентный фонд недвижимости «Сбербанк — Арендный бизнес 3»: в него вложили более 1,4 млрд рублей. На втором месте — ИИС с готовой стратегией «Накопительная» (1,3 млрд рублей), на третьем — стратегия доверительного управления, которая инвестирует в рублёвые облигации (1 млрд рублей).

В этом году мы наблюдаем повышенный интерес к инвестициям и готовым решениям среди жителей Дальнего Востока. Клиенты активно диверсифицируют свои вложения, используя инвестиционные и накопительные продукты Группы Сбер. Жители Дальнего Востока разумно подходят к вложению своих средств, используя широкий набор инструментов — и облигации, и акции, и недвижимость. При этом средства равномерно разделены по основным классам активов, что добавляет вложениям устойчивости и делает их более эффективными.

Александр Ведяхин