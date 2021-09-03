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"Сбер" в ноябре презентует второй суперкомпьютер

ТАСС
1 час назад

"Сбер" планирует на конференции AI Journey в ноябре презентовать второй суперкомпьютер, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках ВЭФ-2021.

"Сбер" в ноябре презентует второй суперкомпьютер
Фото: ТАССТАСС

"Что касается суперкомпьютера, то мы сейчас активно его реализуем. Я думаю, что ко дню рождения банка мы должны закончить и запустить его, протестировать. Мы хотим на нашей конференции AI Journey осенней презентовать его и объявить", - сказал он.

Ранее Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили суперкомпьютер "Кристофари". Это единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Он предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики - нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ретейле и финансовом секторе.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Компании,ВЭФ-2021,Герман Греф,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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