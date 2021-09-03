"Сбер" готов увеличить финансирование проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2"

"Готов ли "Сбер" увеличить финансирование "Новатэка"? Готовы. Мы много лет работаем с "Новатэком", нам очень нравится эта компания - высочайший и производственный, и финансовый менеджмент у нее. Поэтому мы готовы увеличить финансирование, мы это обсуждали, и с удовольствием сделаем это. Потому что мы видим, < > что все наши проекты с "Новатэком" всегда строго в бюджете и в срок реализуются, имеют прекрасные финансовые показатели", - ответил он на вопрос журналиста об увеличении финансирования проекта "Арктик СПГ - 2".