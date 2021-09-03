"Сбер" готов увеличить финансирование проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2", заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках ВЭФ-2021.
"Готов ли "Сбер" увеличить финансирование "Новатэка"? Готовы. Мы много лет работаем с "Новатэком", нам очень нравится эта компания - высочайший и производственный, и финансовый менеджмент у нее. Поэтому мы готовы увеличить финансирование, мы это обсуждали, и с удовольствием сделаем это. Потому что мы видим, < > что все наши проекты с "Новатэком" всегда строго в бюджете и в срок реализуются, имеют прекрасные финансовые показатели", - ответил он на вопрос журналиста об увеличении финансирования проекта "Арктик СПГ - 2".
Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что участие банков РФ в финансировании "Арктик СПГ- 2" можно увеличить вдвое. По его словам, "Новатэк" планирует в 2021 г. завершить поиск финансирования для проекта, возможно участие банков Японии и Китая. Если у компании не получится привлечь дополнительное международное финансирование, то доля кредитов российских банков может вырасти с трети до 60%, отметил Михельсон.
VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.