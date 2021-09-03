Планы «Газпрома» назвали угрозой для Европы

Опрошенные Bloomberg аналитики назвали планы «Газпрома» по наращиванию запасов газа в российских подземных хранилищах угрозой для рынка и потребителей Европы.

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По подсчетам издания и его собеседников, главной российской газовой компании для успешной работы в ходе отопительного сезона необходимо закачать в хранилища примерно 80 процентов от объема, поставляемого в Западную Европу, которая традиционно считается основным рынком сбыта для «Газпрома».

У компании есть около двух месяцев на то, чтобы пополнить домашние запасы. По мнению экспертов, «Газпром» намерен довести заполненность хранилищ до рекордного для себя уровня. Экономисты предполагают, что в ближайшее время концерн полностью пересмотрит приоритеты в своей политике, практически отказавшись от европейского экспорта.

Собеседники агентства не сомневаются, что рекордные показатели в итоге будут достигнуты. В сложившейся ситуации мировые цены на газ стремительно растут — даже несмотря на относительную отдаленность отопительного сезона в Европе. На данный момент запасы в регионе находятся на самом низком уровне за последние 10 лет.

В конце августа стало известно о существующей угрозе дефицита газа в России. Он может случиться, если «Газпром» все же сорвет планы по заполнению домашних хранилищ. Этот вопрос обсуждался на совещании у замминистра энергетики Евгения Грабчака.