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«Газпром» остановил поставки в Венгрию из «Турецкого потока»

Lenta.ru
1 час назад

С 1 сентября «Газпром» остановил экспорт газа в Венгрию из «Турецкого потока» через Румынию. Об этом сообщает EADaily.

Венгрия осталась без газа из «Турецкого потока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным медиа, в первые дни сентября на точке выхода «Чанадпалота» на границе двух стран поставки газа упали до нуля, когда в августе составляли 4,6 миллиона кубометров в сутки.

Сообщается, что остановка доставки российского газа через Румынию в Венгрию подтверждается и результатами аукциона, который в августе проводил болгарский оператор «Булгартрансгаз». Он выставил на торги мощность на точке «Негру Вода 1 / Кардам» на границе с Румынией на сентябрь в 13,2 миллиона кубометров в сутки. Однако было выкуплено лишь 5,2 миллиона кубометров. В предыдущие месяцы болгарский оператор продавал почти весь объем — 11,6 миллиона кубометров в сутки.

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Ранее Украина посчитала новый 15-летний газовый контракт России и Венгрии враждебным себе. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. Он напомнил, что десятилетиями газ в Венгрию шел через территорию Украины, но в новом соглашении прописан маршрут через Турцию, Болгарию и Сербию, то есть через газопровод «Турецкий поток».
Компании,Газпром,
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