Венгрия осталась без газа из «Турецкого потока»

По данным медиа, в первые дни сентября на точке выхода «Чанадпалота» на границе двух стран поставки газа упали до нуля, когда в августе составляли 4,6 миллиона кубометров в сутки.

Сообщается, что остановка доставки российского газа через Румынию в Венгрию подтверждается и результатами аукциона, который в августе проводил болгарский оператор «Булгартрансгаз». Он выставил на торги мощность на точке «Негру Вода 1 / Кардам» на границе с Румынией на сентябрь в 13,2 миллиона кубометров в сутки. Однако было выкуплено лишь 5,2 миллиона кубометров. В предыдущие месяцы болгарский оператор продавал почти весь объем — 11,6 миллиона кубометров в сутки.