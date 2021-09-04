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Покупатель РД-180 в США заявил о конце отношений с Россией

Lenta.ru
53 минуты назад

Альянс United Launch Alliance (ULA) корпораций Lockheed Martin и Boeing прекратил продажу тяжелых ракет Atlas V и больше не будет закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени, сообщает ArsTechnica.

Перед завершением эксплуатации, намеченной на середину текущего десятилетия, данный носитель должен совершить еще 29 стартов. Все соответствующие ракеты уже проданы. На замену Atlas V придет разрабатываемый ULA тяжелый носитель Vulcan с американскими двигателями BE-4 первой ступени.

По словам главы ULA Тори Бруно, альянс заблаговременно закупил у российской стороны все необходимые для оставшихся пусков Atlas V двигатели РД-180, три-четыре из которых установлены на первые ступени носителей, а оставшиеся находятся на складе.

«Так что я могу положить конец этим отношениям [с Россией]», — приводит The Verge заявление менеджера.

Россия в последний раз отправит в США ракетные двигатели РД-180

В августе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью CNN посчитал Россию и США друзьями в космосе.

В апреле издание ArsTechnica сообщило, что компания Amazon заключила соглашение с альянсом ULA, предполагающее запуск космических аппаратов спутникового интернета Kuiper на девяти ракетах Atlas V.

В апреле «Роскосмос» сообщил, что Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» передало американской стороне последние шесть двигателей РД-180.

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