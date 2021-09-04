Альянс United Launch Alliance (ULA) корпораций Lockheed Martin и Boeing прекратил продажу тяжелых ракет Atlas V и больше не будет закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени, сообщает ArsTechnica.

Перед завершением эксплуатации, намеченной на середину текущего десятилетия, данный носитель должен совершить еще 29 стартов. Все соответствующие ракеты уже проданы. На замену Atlas V придет разрабатываемый ULA тяжелый носитель Vulcan с американскими двигателями BE-4 первой ступени.

По словам главы ULA Тори Бруно, альянс заблаговременно закупил у российской стороны все необходимые для оставшихся пусков Atlas V двигатели РД-180, три-четыре из которых установлены на первые ступени носителей, а оставшиеся находятся на складе.

«Так что я могу положить конец этим отношениям [с Россией]», — приводит The Verge заявление менеджера.

В августе гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью CNN посчитал Россию и США друзьями в космосе.

В апреле издание ArsTechnica сообщило, что компания Amazon заключила соглашение с альянсом ULA, предполагающее запуск космических аппаратов спутникового интернета Kuiper на девяти ракетах Atlas V.