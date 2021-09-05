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Путин пошутил над своим коллегой. «Бросать меня не нужно — я мастер спорта по дзюдо»

Ura.Ru
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин в новом выпуске программы телеканала «Россия 1» пошутил над своим коллегой. В ответ на просьбу чиновника уйти по своим делам российский лидер напомнил о своих спортивных достижениях.

«Бросать меня не нужно»: Путин напомнил коллеге
Фото: ТАССТАСС

«Владимир Владимирович, я вас брошу?», — спросил чиновник Путина. «Бросать не нужно, так как я мастер спорта по борьбе дзюдо», — ответил ему президент.

Видеофрагмент взят из выпуска программы «Москва. Кремль. Путин» от 5 сентября, которого еще не было в эфире. Ролик опубликовал в своем telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Окружение Путина и журналисты федеральных каналов неоднократно оценивало его чувство юмора. Например, телеведущий Владимир Соловьев собрал лучшие, по его мнению, шутки российского лидера. Среди них — высказывание Путина на конференции в Санкт-Петербурге, на которой присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель. «Как ни действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же», — сказал Путин.

Путин рассказал о своих детских мечтах

А представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российский глава часто над ним подшучивает. Пресс-секретарь президента признался, что ему это приятно.

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