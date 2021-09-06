«Пятерочку» и «Магнит» обвинили в монопольно высоких ценах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области возбудило дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за признаков установления монопольно высоких цен на овощи в регионе.

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«Рязанское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь», – сообщается на сайте ведомства.

ФАС отмечает, что в августе ведомство провело оценку обоснованности повышения цен на социально значимые продукты в крупнейших торговых сетях Рязанской области: «Магните» и «Пятерочке». Полученные данные свидетельствуют о том, что при реализации картофеля, лука, капусты и моркови летом текущего года торговые сети устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки – свыше 50%, а в ряде случаев свыше 100%.

«При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы согласно ст. 14.31 КоАП РФ», – добавляет ФАС.