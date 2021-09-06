Российский бизнес заподозрили в отмывании 616 млрд рублей

Российские фирмы, которые столкнулись с блокировкой счетов со стороны банков из-за отмывания и вывода денег за рубеж, стремятся обойти ограничения через суд. Меры уже позволили пресечь вывод более 190 млрд рублей «теневого» происхождения. Заявители обращаются в судебные органы, чтобы получить исполнительные документы и легализовать незаконные доходы. Об этом сообщили «Известия». Как отметила газета, суды заподозрили бизнес в обналичивании и выводе денег на 616 млрд рублей. Это сумма требований по судебным спорам, к которым привлекли Росфинмониторинг в 2020 году. По сравнению с 2019 годом — 214 млрд рублей — она выросла в три раза. По информации Центробанка, такие схемы популярны, и регулятор неоднократно предлагал внести в законы поправки, которые бы позволяли банкам не проводить операции по исполнительным листам. Сейчас для борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом денег за рубеж банки могут блокировать отдельные операции или счета недобросовестных фирм. Одну из схем раскрыли в банке «Открытие». Между должником и взыскателем заключается фиктивный договор. Затем на его основании долг взыскивают через суд или в досудебном порядке. «Подобные решения, как правило, никем не обжалуются и вступают в силу без всяких препятствий, а сторона истца получает исполнительный лист и спокойно идёт с ним в банк взыскивать денежные средства с "должника"», ­― подчеркнула старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. При этом количество клиентов, к которым применили заградительные меры, сократилось на 29%. Это означает, что кредитно-финансовая сфера стала прозрачнее, отметили эксперты. Как заявили в Росфинмониторинге, в 2020 году объём подозрительных операций нотариусов вырос до 25 млрд рублей. Отмечается, что документы, заверенные нотариусами, носят силу исполнительных и могут использоваться судебными приставами для принудительного взыскания денег. «Привлекательность использования нотариальных услуг в целях проведения сомнительных операций обусловлена прежде всего низкими "транзакционными" издержками, которые несут недобросовестные участники хозяйственных отношений для организации теневых схем», ― добавили в службе. В 2020 году Верховный суд издал обзор по отдельным вопросам судебной практики для противодействия незаконным операциям. Согласно документу, к таким делам в качестве третьей стороны могут привлекаться другие госорганы, в том числе Росфинмониторинг. Но широкого применения практика пока не нашла. Фото: Pixabay, Pixabay License