ФАС завела дело на «Пятёрочку» и «Магнит» из-за высоких цен

Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за высоких цен на овощи в регионе. Речь идёт о картофеле, луке, капусте и моркови, сказано в сообщении ФАС. Наценку торговых сетей ведомство оценило в 50–100%. При подтверждении нарушения компаниям грозят штрафы по статье КоАП о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Фото: Swooshlove, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0 Swooshlove, wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

За злоупотребление доминирующим положением, если это не ущемляет интересы других участников рынка, компании грозит штраф от 300 000 до 1 млн рублей. Если монополия давит конкурентов, её ждёт штраф от 1 до 15% от суммы выручки.

Рязанские антимонопольщики сообщили, что в августе по поручению ФАС России провели «оценку обоснованности повышения цен на социально значимые продовольственные товары в крупнейших торговых сетях региона: "Магнит" и "Пятёрочка"».

«Полученные данные свидетельствуют о том, что реализуя летом 2021 года товары плодовоовощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятёрочка" устанавливали существенную наценку к ценам закупки — свыше 50 %. В ряде случаев наценка превышала 100 %», — сказано в сообщении.

В августе стало известно о договорённости ФАС с торговыми сетями, согласно которой магазины будут давать антимонопольщикам информацию о закупочных и розничных ценах на базовые продукты питания. А ведомство будет анализировать, насколько законна наценка.