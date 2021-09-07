Сбер объявил о старте строительства крупнейшего в России Центра обработки данных

На территории особой экономической зоны в Балаково началось строительство крупнейшего в России регионального Центра обработки данных (ЦОД) Сбера. Старт начала строительства дали Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

При строительстве ЦОД будут применяться уникальные технологии Сбера: интеллектуальная система охлаждения, использующая силы природы, и система управления нагрузками, предназначенная для минимизации объемов электропотребления. Совместное использование данных систем приведет к сокращению потребления электроэнергии на 30% без уменьшения отказоустойчивости, что в следствии сократит углеродный след ЦОДа и позитивно отразится на экологии региона.

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Сегодня дан старт строительству Центра обработки данных в Балаково. Несомненно, это один из ярких инвестиционных проектов как для Сбера, так и для Саратовской области. Данный ЦОД стал первым этапом развития федеральной программы строительства сети региональных ЦОДов банка. Уверен, что данный проект будет способствовать не только развитию региона, но и внесёт вклад в развитие человеческих ресурсов, создав до 200 новых рабочих мест. На мой взгляд, это отличный пример синергии усилий органов власти и бизнеса в решении задач государственного уровня.

Станислав Кузнецов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Проект будет реализован в особой экономической зоне на наиболее благоприятных условиях, включая бесплатное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. Бизнес-план проекта прорабатывается в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 23 марта 2006 г. 75.

ЦОД с общей площадью более 55 тысяч квадратных метров. ЦОД состоит из 7 модулей, в каждом из которых размещается по 500 19 дюймовых 48 юнитовых стоек. Энерговооруженность от 12 до 15 кВт на стойку. Применяемые в проекте передовые технические решения обеспечивают высочайшую энергоэффективность строящегося объекта. Годовой показатель оценки энергоэффективности (Power Utilization Efficiency) строящегося объекта планируется в диапазоне от 1,1 до 1,4.